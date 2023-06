SULZDORF A.D. LEDERHECKE, LKR. RHÖN-GRABFELD. In den frühen Freitagmorgenstunden versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Nachdem der Versuch misslang, floh der Unbekannte. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.



Gegen 03:15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter mit mitgeführtem Werkzeug, gewaltsam an den Inhalt eines Geldautomaten einer Filiale eines Geldinstituts in der Raiffeisenstraße zu gelangen. Nachdem es dem Unbekannten allerdings nicht gelang, den Geldautomaten zu öffnen, trat er seine Flucht an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.