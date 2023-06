DEGGENDORF. Eine 24-jährige Bewohnerin der Deggendorfer AnkER-Einrichtung gab am Donnerstagnachmittag (01.06.2023) gegenüber einem Sicherheitsdienstmitarbeiter an, im Deggendorfer Stadtpark sexuell missbraucht worden zu sein.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf steht ein 22-jähriger Bewohner der Unterkunft im Verdacht, die 24-jährige Frau am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 00.30 Uhr, sexuell missbraucht zu haben. Der Tatverdächtige wurde gestern widerstandslos festgenommen.

Auf Antrag Staatsanwaltschaft Deggendorf erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung. Nach Erlass des Haftbefehls durch das Amtsgericht Deggendorf wurde er heute (02.06.2023) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf der Kripo Deggendorf

Passanten, die am Donnerstag, 01.06.2023, zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Deggendorfer Stadtpark in der Nähe einer Sitzgruppe am Spielplatz gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.06.2023, 13.10 Uhr