KAUFBEUREN. Am Freitagvormittag gegen 09:40 Uhr wurde eine Fußgängerin in der Heinzelmannstraße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach ersten Erkenntnissen in der Heinzelmannstraße einparken. Plötzlich gab sie stark Gas, überfuhr den Bordstein und eine fest im Boden verankerte Metallbank. Sie fuhr weiter auf den dortigen Gehweg und erfasste eine 41-jährige Fußgängerin. Das verunglückte Parken endete in der Schaufensterscheibe einer Apotheke. Die Fußgängerin war zunächst zwischen Pkw und Scheibe eingeklemmt, konnte aber schnell befreit werden. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Die 84-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls nicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, weitere Schäden entstanden an der Sitzbank und am Schaufenster. Es waren circa 40 Kräfte der Feuerwehr Kaufbeuren vor Ort sowie drei Rettungswagen. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Nach ersten Einschätzungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Pkw-Lenkerin Gas und Bremse verwechselte. (PI Kaufbeuren)

