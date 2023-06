1076 – Mann klaut Socken und flüchtet

Mertingen - Am Donnerstagmorgen (01.06.2023) beobachtete die Marktleiterin eines Verbrauchermarktes im Schmutterfeld eine männliche Person, wie diese Socken im Wert von rund sechs Euro in die Jackentasche steckte.

An der Kasse wurden von dem Mann lediglich zwei Energy-Drinks bezahlt. Nach dem Durchqueren des Kassenbereichs wurde der Mann von der Marktleiterin angesprochen und ins Büro gebeten. Im Büro wurde der Mann aufgefordert seine Taschen zu leeren. Dieser Aufforderung kam er nach und holte die oben genannten Socken aus seiner linken Jackentasche. Der Mann wurde weiter aufgefordert alle seine Taschen zu leeren. Daraufhin schubste er eine weitere im Büro anwesende Angestellte zur Seite, öffnete die Bürotür und klemmte dabei die Marktleiterin zwischen Tür und Wand ein. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Verbrauchermarkt in Richtung Bahnhof. Bei der Flucht hinterließ der Täter sein Käppi, eine Einkaufstasche mit Pfandflaschen und sein mit einem grünen Spiralschloss gesichertes blau/silbernes Citybike der Marke Pegasus.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60 Jahre, 160 cm groß, kräftige Figur, südländische, ohne Bart.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain unter 09090/7007-0 zu melden.

1077 – Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Merching / Bundesstraße 2 / Staatsstraße 2052– Gestern (01.06.2023) ereignete sich um 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 2 ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein Ford Fiesta fuhr auf der Bundesstraße 2 in nordwestlicher Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Staatsstraße 2052 übersah er den entgegenkommenden Chrysler Fiat Freemont. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend schleuderte es den Chrysler in den stehenden KIA Picanto. Durch den Aufprall wurde der KIA nach hinten versetzt und streifte dabei mit seinem Anhänger den stehenden Opel Astra.

Der Fahrer des Ford Fiesta kam mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Chrysler kam mit dem Rettungsdienst ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.