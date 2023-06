HAIDMÜHLE, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Mann stürzt aus Boot in Badesee und ertrinkt.

Am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 23-jähriger mit einem Kajak allein auf einem Badesee bei Ludwigsreut im Gemeindebereich Haidmühle. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er aus dem Boot und ging unter. Andere Badegäste bemerkten dies und verständigten sofort den Notruf. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserwacht, sowie den Einsatz eines Rettungshubschraubers wurde der See nach dem Mann unmittelbar nach dem Eintreffen abgesucht. Taucher der Wasserwacht fanden ihn schließlich am Grund des Sees und bargen ihn. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb jedoch erfolglos. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Passau übernommen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Badeunfall ausgegangen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 02.06.2023, 11.45 Uhr