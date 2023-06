ZOLLING, LKRS. FREISING Am Pfingstmontag, 29.05.2023 wurde ein 41-jähriger Deutscher aus Zolling mit 135 Gramm Kokain festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er das Rauschgift gewinnbringend im Raum Freising verkaufen wollte. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im Januar 2023 geriet der Unternehmer ins Visier der Erdinger Kriminalpolizei. Ein an ihn adressiertes Päckchen mit rund 200 Gramm Methamphetamin sowie 165 Gramm Amphetamin konnte durch die Polizei beschlagnahmt werden. Ein weiteres Päckchen mit rund 180 Stück Viagra wurde im März beschlagnahmt. Aufgrund der Mengen steht illegaler Handel mit Rauschgift und Arzneimitteln im Raum.

Am Pfingstmontag konnte der Tatverdächtige unter Federführung der Kriminalpolizei Erding gegen 21.45 Uhr durch Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos des Bayerischen Landeskriminalamtes in seinem Firmenfahrzeug festgenommen werden. In einem mitgeführten Werkzeugkasten wurden rund 135 Gramm Kokain sichergestellt. Der 41-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Zolling wurden weitere szenetypische Gegenstände, wie sie beim Rauschgifthandel Verwendung finden, aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der Zollinger das Fahrzeug steuerte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Er wurde am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.