SCHONSTETT, LKR. ROSENHEIM. Beim Queren einer Kreisstraße kam es am Donnerstagnachmittag, 1. Juni 2023, im Gemeindebereich von Schonstett zum Zusammenstoß eines Pedelec-Fahrers (85) mit einem Pkw. Der Radfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er an diesen noch im Laufe des Abends verstarb. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft führt die Polizeiinspektion Wasserburg jetzt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Donnerstag, 1. Juni 2023, kam es um 16.14 Uhr auf der Kreisstraße RO35 im Gemeindebereich von Schonstett zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer an den Folgen der erlitenen Verletzungen am Abend des selben Tages im Krankenhaus verstarb.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 47-jähriger Waldkraiburger mit seinem Pkw Dacia auf der Kreisstraße RO35 von Schonstett kommend in Fahrtrichtung Evenhausen. Der 85-jährge Ameranger fuhr zur selben Zeit mit seinem Pedelec auf der Ortsverbindungsstraße von Zillham nach Rauhöd. Beim Queren der Kreisstraße übersah der Radfahrer offenbar den Pkw des 47-Jährigen. Dieser konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 85-Jährige erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Traunstein geflogen, wo er in den Abendstunden jedoch verstarb. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Er konnte nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Wasserburg ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen und mit der Erstellung entsprechender Gutachten zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt. .

Die Freiwillige Feuerwehr Schonstett, der Rettungsdienst, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und der Abschleppdienst waren am Unfallort ebenfalls im Einsatz.