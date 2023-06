1062 – Kleinkraftrad brennt komplett aus

Lechhausen – Gestern (31.05.2023) kam es in der Elisabethstraße gegen 23.30 Uhr zu einem Brandfall. Ein Kleinkraftrad brannte dabei vollständig aus.

Das Kleinkraftrad war im Bereich der Kirchenmauer abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter steckte dieses in Brand. Das Kleinkraftrad brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Eigentümer des Kraftrades konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen sowie der Halter des Kleinkraftrades werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1063 – Zeugenaufruf zu einer Belästigung

Kriegshaber – Bereits am Dienstag, den 23.05.2023, kam es gegen 07:30 Uhr in der Carl-Schurz-Straße zu einer Belästigung einer 12-Jährigen durch einen bislang unbekannten Täter.

Die 12-Jährige lief zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg der Weltwiese. Auf Höhe des dortigen Kindergartens fuhr der Täter mit einem Fahrrad an dem Mädchen vorbei. Hierbei griff er dieser mit der Hand an das Gesäß.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25 bis 35 Jahre, schlanke Statur, hellhäutig, braune lockige kurze (5 -10 cm lange) Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose und grau-grüner Rucksack der Marke Deuter.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2610 an die Polizeiinspektion Augsburg 6 zu wenden.

1064 – Polizisten bei Widerstand verletzt

-------------------------------In Absprache mit der Staatsanwaltschaft-------------------------

Innenstadt – Gestern (31.05.2023) griff ein 43-Jähriger gegen 21.00 Uhr mehrere Polizeibeamte auf dem Rathausplatz an. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt.

Der 43-Jährige geriet zunächst mit einem 20-jährigen Bekannten in Streit. Dabei beleidigte er diesen und ging ihn körperlich an. Daraufhin verständigte der 20-Jährige die Polizei. Auch die hinzugerufenen Polizisten hatten Mühe den 43-Jährigen zu beruhigen. Der Mann verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv und sollte deshalb in den Polizeiarrest verbracht werden. Der Mann wehrte sich gegen diese Maßnahme und trat unter anderem nach den Beamten. Hierbei traf er eine Polizistin im Bereich des Kopfes. Auf der Fahrt in den Arrest wehrte sich der 43-Jährige weiter und beleidigte die Beamten. Bei dem Vorfall wurden vier Polizisten verletzt. Zwei davon wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt gegen den 43-Jährigen nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 43-Jährigen Haftbefehl. Das Amtsgericht Augsburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen und diesen in Vollzug gesetzt. Der 43-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

1065 – Mann schießt in Kleingartenanlage auf Tauben

Bärenkeller – Gestern (31.05.2023) schoss ein 58-Jähriger gegen 14.00 Uhr im Mittleren Schleisweg im Bereich der Kleingärten mit einer Luftdruckwaffe auf Tauben.

Ein anderer Kleingärtner verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeistreifen konnte den Mann vor Ort feststellen. Die Beamten stellten die Luftdruckwaffen sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

1066 – Schockanruf mit gutem Ausgang

Innenstadt – Am Dienstag (30.05.2023) kam ein 84-Jähriger auf eine Polizeiinspektion, nachdem er zuvor von einem falschen Polizeibeamten angerufen wurde.

Der 84-Jährige erhielt gegen 11.00 Uhr einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Er forderte einen sechsstelligen Geldbetrag, da der Schwiegersohn des 84-Jährigen sonst in das Gefängnis kommen würde, da er angeblich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Der Mann wollte den Betrag in Form von Goldbarren und Goldmünzen bezahlen. Die Übergabe sollte an einem Platz in der Innenstadt erfolgen.

Zum Glück kam der 84-Jährige auf dem Weg zur Übergabe an einer Polizeiinspektion vorbei. Hier erkundigte sich der Mann nach dem Vorfall. Die Beamten konnten den Mann beruhigen, da es sich um einen sogenannten „Schockanruf“ handelte. Die Polizisten brachten die Goldbarren wieder in Sicherheit und den Mann nach Hause.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer.

Die Polizei rät:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite - #NMMO:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo und unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/