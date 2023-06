HOF. Am Mittwoch übergab eine Dame nach einem betrügerischen Anruf Gold und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mittwochmittag, 12 Uhr, riefen Trickbetrüger bei der 76-Jährigen an und hielten sie über mehrere Stunden hinweg in der Leitung. Sie gaben sich als Polizisten und Staatsanwälte aus und setzten die Frau mit der üblichen Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls, den eine nahe Angehörige verursacht haben soll, massiv unter Druck. Um die Verwandte vor dem vermeintlichen Gefängnisaufenthalt zu bewahren, kam die Seniorin der Geldforderung der Betrüger nach. Sie übergab um 17 Uhr in der Kreuzsteinstraße in Hof Schmuck und Gold, im Wert einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme, an einen Unbekannten. Die Wertsachen befanden sich in einem Stoffbeutel mit Katzenmotiven.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 180 Zentimeter groß

Zirka 40 - 45 Jahre alt

Athletische Figur

Braunes Haar

Trug eine beige Hose und ein blaues T-Shirt

Kam zu Fuß aus Richtung Wilhelmstraße

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.