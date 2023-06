870. Größerer Polizeieinsatz – Berg am Laim

Am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 00:15 Uhr, kam es auf der Bad-Schachener-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei waren Personen in einer der Gruppen mit diversen Schlagwerkzeugen bewaffnet.

Nachdem Polizeikräfte am Einsatzort angekommen waren, flüchtete die bewaffnete Personengruppe. Zwei der Flüchtenden konnten festgehalten werden. Aufgrund der unübersichtlichen Lage und aufgeheizten Stimmung, wurden mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei zur Tatörtlichkeit geschickt.

Die beiden Personen (21 und 24 Jahre, beide mit Wohnsitzen in München) wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die genauen Hintergründe dieser Auseinandersetzung sind derzeit Teil der Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 23 (Jugendtypische Gewalttaten) geführt werden.

871. Versuchter Diebstahl eines Motorrollers – Ramersdorf

Am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 12:30 Uhr, konnte eine Anwohnerin beobachten, wie zwei Jugendliche im Innenhof eines Wohnanwesens in Ramersdorf an einem Motorroller hantierten.

Einer der Jugendlichen riss einen Teil an der Vorderseite des Rollers heraus und beschädigte diesen dadurch. Im Anschluss setzten sie sich im Wechsel auf den Roller und schoben sich gegenseitig an. Sie versuchten auch vergeblich, den Kickstarter des Rollers zu betätigen und diesen dadurch zu starten.

Als die Mitteilerin die beiden Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten sie. Die verständigten Polizeistreifen konnten die beiden Jugendlichen in der Nähe des Tatortes feststellen und festhalten. Nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurden beide (12 und 14 Jahre alt, beide mit Wohnsitzen in München) ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Diebstahl von Kfz.) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

872. Versuchter Diebstahl eines E-Scooters – Pasing

Am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 21:30 Uhr, verständigte ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn den Polizeinotruf 110. Er teilte mit, dass gerade zwei Jugendliche seinen E-Scooters entwendet hätten, welchen er zuvor an einem Bauzaun gesichert abgestellt hatte.

Direkt nachdem der 33-Jährige die Polizei verständigt hatte, brachten die beiden Täter den E-Scooter zurück. Durch die eingesetzten Polizeistreifen konnte im näheren Umfeld des Tatortes ein 14-Jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Dieser wurde wegen des Tatverdachts des versuchten Diebstahls vorläufig festgenommen und nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 (Diebstahl von Kfz.) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

873. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kleinkraftrades – Feldmoching

Am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 22:00 Uhr, sollte ein Rollerfahrer von einer Streife der Polizeiinspektion 44 (Moosach) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Rollers wollte sich allerdings der Kontrolle entziehen, stieg vom Roller ab, ließ diesen auf der Straße liegen und flüchtete zu Fuß in einen Hinterhof.

Hier konnte er durch die Streifenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Da die Verkleidung des Rollers vorne abgerissen und der Roller kurzgeschlossen war, wurde von einem Eigentumsdelikt ausgegangen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Roller wenige Tage zuvor dem 22-jährigen Eigentümer mit Wohnsitz in München entwendet wurde.

Erschwerend kam hinzu, dass der Fahrer den Roller unter Drogeneinwirkung führte und nicht im Besitz für das Kleinkraftrad benötigten Fahrerlaubnis-Klasse war.

Das Kommissariat 54 (Diebstahl von Kfz.) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

874. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Ottobrunn

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 31.05.2023, zündete ein bislang unbekannter Täter in Ottobrunn Zeitungen in einem stummen Zeitungsverkäufer an.

Gegen 06:00 Uhr bemerkte ein Passant den bereits erloschenen Brand. Da er selbst Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr ist, entnahm er die noch glimmenden Zeitungen und trat die Glut aus.

Neben einigen verbrannten Zeitungen wurde auch die Kunststoffabdeckung des stummen Zeitungsverkäufers beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ottostraße, Pestalozzistraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

875. Versuchte räuberische Erpressung und sexuelle Belästigung zum Nachteil eines Kindes – Obersendling

Bereits am Mittwoch, 12.04.2023 stellte ein Mitarbeiter einer Hausverwaltung einer Wohnanlage in Obersendling der zuständigen Polizeiinspektion 29 (Forstenried) ein Video zur Verfügung, auf dem zu sehen ist, wie mehrere unbekannte, männliche Personen eine unbekannte weibliche Person sexuell belästigen. Außerdem wurde ein weiteres Video dieses Vorfalls auch in den sozialen Medien verbreitet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich der Vorfall am Montag, 10.04.2023 ereignet hatte. Bei der weiblichen Person handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen mit Wohnsitz in München, das ermittelt und angehört werden konnte.

Hierbei wurde zudem bekannt, dass es bereits im Vorfeld des Geschehens, das auf dem Video erkennbar ist, zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen war. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger hatte unter Vorhalt eines Taschenmessers Bargeld von dem Mädchen gefordert.

Bei den bisher bekannten Tatverdächtigen zum Geschehen auf dem Video handelt es sich um den bereits zuvor genannten 16-Jährigen, sowie einen weiteren 15-Jährigen. Außerdem waren ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger an der Tat beteiligt. Alle vier haben ihren Wohnsitz in München. Die 12-Jährige und die Tatverdächtigen kannten sich bereits vor den Taten.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und der sexuellen Belästigung führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Polizei.