BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend hat sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws ereignet. Ein 36-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach durch. Ein Sachverständiger wurde miteinbezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 31-Jähriger am Mittwoch, gegen 19:20 Uhr, mit seinem Volvo auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff fuhr der Volvo bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die äußerst linke Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten herankommenden Audi, der mit einem 36-jährigen Mann besetzt war. Der Audi überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Mann konnte von der schnell eintreffenden Polizeistreife mit Hilfe von Unfallzeugen und auch dem Volvo-Fahrer befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und mussten nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 36-Jährige wurde hierzu mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Der 31-jährige Fahrer des Volvos erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der Audi fing unmittelbar nachdem der Fahrer aus dem Audi befreit worden war Feuer. Zwei Ersthelferinnen trugen hierbei leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung davon.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger eingebunden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Autobahn an der Stelle für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort abgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die örtlichen Feuerwehren aus Waldaschaff, Bessenbach, Hösbach und Aschaffenburg im Einsatz.

Zum Unfallzeitpunkt hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen auch ein unbekannter Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen befunden. Die Polizei sucht den Fahrer als möglichen Zeugen zum Geschehensablauf.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Zeuge sieht Graffiti-Sprayer - Täter flüchten - Polizei ermittelt

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Mittwochabend hat ein Zeuge zwei Unbekannte gesehen, die eine Scheune besprüht haben. Die Täter flüchteten vor der verständigten Polizei. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung.

Um 23:25 Uhr konnte ein Anwohner zwei dunkel gekleidete Personen sehen, die gerade an einer Scheune im Centgrafenweg mit Spraydosen Schmierereien anbrachten. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife flüchteten die Personen zu Fuß und konnten unerkannt entkommen. Eine nähere Beschreibung der beiden Sprayer liegt nicht vor.

Wer die Personen möglicherweise auf der Flucht gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr eine Dachrinne in der Aschaffenburger Straße beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds vermutet die Polizei, dass ein Lkw gegen die Rinne gefahren sein muss. Ermittelt wird wegen Unfallflucht.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Im Obernheimweg ist es am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. An dem grauen 3er BMW wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde offensichtlich nichts

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Metallcontainer auf dem Sportgelände des SV Albstadt "Am Sportfeld" mutwillig beschädigt und auch versucht gewaltsam in das Innere zu gelangen. Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. In der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, wurde ein blauer Toyota Corolla auf dem Parkplatz "Zwillingsbogen" an der Mainstraße bei einer Unfallflucht an der hinteren, rechten Fahrzeugseite beschädigt.

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr, und Mittwochenmorgen, 08:50 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen eines schwarzen Fiat Punto entwendet. Das Fahrzeug stand im Mühlweg geparkt. Das Kennzeichen lautet MIL-EX-93.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.