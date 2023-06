NÜRNBERG. (656) Wie mit Meldung 311 am 08.03.2023 berichtet, überfiel ein bewaffneter Mann am 07.03.2023 einen Imbiss im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Nun hat sich ein 19-jähriger Tatverdächtiger gestellt.



Gegen 21:15 Uhr betrat ein zunächst Unbekannter eine Gaststätte in der Rothenburger Straße. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Rahmen des Überfalls kam es zu mehreren Schussabgaben. Die Angestellten wurden hierbei nicht verletzt. Schließlich erbeutete der Mann mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Tatwaffe, einen Schreckschussrevolver, ließ er am Tatort zurück.

Inzwischen hat sich ein 19-jähriger Mann bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes strafrechtlich verantworten.



