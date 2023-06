RÖTHENBACH A.D.PEGNITZ. (655) Am Samstagvormittag (27.05.2023) drangen Unbekannte in ein stillgelegtes Firmengebäude in Röthenbach a.d.Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) ein und entwendeten dort Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die unbekannten Täter gelangten zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr auf das Gelände der Firma in der Straße „Im Grünthal“ und drangen dort auf bislang nicht bekannte Weise in ein Gebäude ein.

Durch die Personen wurde Brandalarm ausgelöst, so dass die Tat zeitnah entdeckt wurde. Bis zum Eintreffen des Verantwortlichen war bereits niemand mehr vor Ort.

Erst im Nachgang stellten die Geschädigten fest, dass die Täter in mehrere Gebäude eingedrungen waren und hochwertige Elektronikartikel im Wert von ca. 15.000 EUR entwendet hatten.

Die Spurensicherung wurde vor Ort durch die Polizeiinspektion Lauf übernommen, das Fachkommissariat Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski