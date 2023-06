FÜRTH. (653) Am Mittwochnachmittag (31.05.2023) kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen drei Personen in der Fürther Südstadt, bei dem zwei Männer (19, 26) ihren Kontrahenten mit einem Messer angriffen. Alle drei Personen erlitten hierbei Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.



Gegen 16:50 Uhr befanden sich drei Männer (19, 26, 39) in der Wohnung eines Bekannten in der Herrnstraße. Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich ein heftiger Streit zwischen den Personen, in dessen Verlauf die beiden 19- und 26-Jährigen den 39-jährigen Mann mit einem Messer angriffen und anschließend flüchteten. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth und des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) nahmen im Zuge einer eingeleiteten Fahndung zwei 19- und 26-jährige Tatverdächtige in der Stübacher Straße in Nürnberg fest.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Bereich seines Oberkörpers sowie an den Armen und musste deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die beiden Tatverdächtigen verletzten sich im Rahmen der Auseinandersetzung. Der 26-jährige Mann zog sich eine Verletzung im Gesicht zu. Der 19-Jährige wies eine Wunde an der Hand auf. Die beiden wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im Zuge der ersten Maßnahmen am Tatort fanden die Beamten in der Wohnung in der Herrnstraße mutmaßliches Betäubungsmittel auf, welches im weiteren Verlauf durch Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kriminalpolizei getestet werden wird.

Die Hintergründe des Streits sowie der genaue Tatablauf sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Fürth hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



Erstellt durch: Christian Seiler