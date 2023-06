ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend verlor ein Tanklastzugfahrer bei einem Unfall auf der A3 sein Leben. Er fuhr mit seinem Laster auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Im Zuge des großangelegten Rettungseinsatzes wurde ein Rettungshubschrauber beschädigt und muss umständlich geborgen werden. Die A3 muss in Fahrtrichtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Gegen 20:30 Uhr fuhr der 51-jähriger Fahrer eines Tanklastzuges nach ersten Erkenntnissen auf einen an einem Stauende befindlichen Sattelzug auf. Der 51-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein zur Unfallstelle hinzugerufener Rettungshubschrauber, der an der Unfallstelle auf der Fahrbahn gelandet war, wurde im Rahmen der Rettungsmaßnahmen durch einen Rettungswagen am Rotor beschädigt und konnte daraufhin nicht mehr geflogen werden. Der Hubschrauber muss auf einen Tieflader geladen und so in eine Werft gebracht werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die durch einen Sachverständigen unterstützt werden. Die BAB 3 muss für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Rettungshubschraubers in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.