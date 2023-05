KEMPTEN. Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kemptener Innenstadt.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Rauchentwicklung aus dem gekippten Küchenfenster bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. In der Küche der betroffenen Wohnung gab es einen Kurzschluss an der Kaffeemaschine, welcher den Brand auslöste. Dank dem schnellen Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kempten konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Räume der betroffenen Wohnung, sowie angrenzende Wohnungen verhindert werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung, die dort befindlichen Haustiere konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Zur Brandbekämpfung mussten kurzzeitig die angrenzenden Freiflächen geräumt und die angrenzenden Straßen gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf etwa 50.000,- Euro. (PI Kempten)

