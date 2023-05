MINTRACHING, LKRS. REGENSBURG. Wie bereits berichtet wurde am Samstagabend, 27. Mai 2023, in Mintraching der Leichnam eines Mannes aufgefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht nun einen Mann, der als Zeuge in Frage kommt.

Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter auch Hochtouren. Die eigens gegründete Ermittlungsgruppe arbeitet unter anderem Hinweise aus der Bevölkerung ab. Mehrere Anwohner geben an, dass sie am Samstag einen Mann gesehen haben, der zu Fuß in Mintraching unterwegs war. Dieser kommt als Zeuge in Frage. Er wird als 25 bis 35 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, mit normaler Statur und Bart beschrieben. Er soll mit einem rot-schwarz-kariertem Holzfällerhemd, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Der Mann selbst und alle, die Hinweise zu ihm oder möglichen anderen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.