NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Nachdem der Obernburger Polizei gestern bekannt wurde, dass ein Hund von seinen Besitzern auf deren Wohnanwesen leblos aufgefunden wurde, haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht den Hinweisen nach und bittet gleichzeitig von Spekulationen und dem Teilen von Bildmaterial über die Sozialen Medien Abstand zu nehmen.



Dem Sachstand nach kam der Hund im Laufe des Dienstagmorgens aus noch ungeklärter Ursache zu Tode. Das umfriedete Grundstück, auf dem sich der Hund zu diesem Zeitpunkt befunden haben soll, liegt in der Spessartstraße.



Aufgrund eines bei Whatsapp und anderen sozialen Medien kursierenden Videos haben sich insbesondere im Ortsgebiet Niedernberg Gerüchte

verbreitet, die über einen möglichen Angriff eines Passanten gegen den Hund spekulieren. Der Mann war selbst in Begleitung einer weiteren Person und einem Hund spazieren.



Die Polizei stellt klar, dass nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine Gewalteinwirkung seitens des auf den Bildern zu sehenden Mannes gegen den Hund als sehr unwahrscheinlich anzusehen ist.



Die polizeilichen Ermittlungen stehen derzeit noch am Anfang. Der aufgefundene Hund wird aktuell zur Klärung der Todesursache tierärztlich untersucht. Das Ergebnis steht noch aus.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum:

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen.

Handeln Sie mit Bedacht beim Teilen und Verbreiten von Bildmaterial! Es könnte gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen.

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmern sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.