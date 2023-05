1057 – Viel zu schnell unterwegs

BAB A8 / Gersthofen / FR München – Am 28.05.2023 wurde eine zivile Polizeistreife bei Gersthofen von zwei Autos mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit überholt. Beide Fahrzeugführende müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Gegen 18.00 Uhr überholte ein Mercedes und ein Porsche im 120er Geschwindigkeitsbereich (von 08.00 – 20.00 Uhr) eine Polizeistreife. Die Beamten folgten den beiden Autos und dokumentierten die Verkehrsverstöße mit einer Videomessanlage. Die Autos wurden dabei mit fast 200 km/h gemessen.

Die 35-jährige Mercedesfahrerin erwartet nun ein Bußgeld von rund 600 Euro und ein Fahrverbot. Den 50-jährigen Porschefahrer erwartet ein Bußgeld von rund 700 Euro und ebenfalls ein Fahrverbot.

1058 – Nachtrag: Entlaufene Rinder (PM 0137 v. 29.05.2023)

Gabelbachergreut – Die seit Sonntagnachmittag (28.05.2023) entlaufenen Rinder wurden zwischenzeitlich vom Eigentümer gefunden.

Die entlaufenen Rinder hatten sich einer anderen Herde angeschlossen. Da ein Ausbruch dieser Herde verhindert werden sollte, mussten gestern zwei der sieben Rinder getötet werden. Die anderen fünf Rinder werden demnächst durch den Eigentümer eingefangen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung den Bereich großräumig zu meiden, da sonst ein Einfangen der scheuen Tiere gefährdet wird.

1059 - Arbeiter stürzt vom Gerüst

Genderkingen – Am Dienstagmorgen fuhr ein 66-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Asphaltmischwerks. Dabei blieb er mit seinem Anhänger an einem Gerüst hängen, auf welchem ein 62-jähriger Arbeiter stand. Aufgrund des Zusammenstoßes fiel das Gerüst um und der Arbeiter stürzte aus einer Höhe von ca. zwei Metern zu Boden. Er prallte mit seinem Kopf auf den Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Glücklicherweise trug der 62-Jährige einen Arbeitshelm, sodass schwerere Kopfverletzungen vermieden wurden. Ersten ärztlichen Untersuchungen zufolge bestand auch noch der Verdacht einer eventuellen Hüftfraktur.

1060 - Kennzeichen und Autobatterie entwendet

Lauingen – Vom Parkplatz eines Autohauses in der Dillinger Straße wurde zwischen dem 26.05.2023 und dem 30.05.2023 zwei komplette Kennzeichensätze DLG-R178 und HDH-PL141 von zwei Opel gestohlen. Zudem wurde aus einem dritten Fahrzeug eine Autobatterie entwendet. Der Gesamtwert wird mit ca. 150 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1061 – Brand durch Bunsenbrenner

Grosselfingen - Am Dienstag, gegen 09.00 Uhr kam es zu einem Brandfall, als ein 83-jähriger Rentner mit einem Bunsenbrenner Unkraut am Straßenbereich unterhalb einer Hecke entfernen wollte. Es kam zum Funkenflug und die Hecke des Anwesens geriet in Brand. Dieser breitete sich aus und griff auf die Nachbarhecke über. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch den Verursacher und hilfsbereite Nachbarn gelöscht werden.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät zur besonderen Achtsamkeit im Einsatz von Bunsenbrennern oder ähnlichen Gerätschaften zum Entfernen von Unkraut. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass bearbeitete Stellen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden und gegebenenfalls sofort abgelöscht werden können.