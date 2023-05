BAYREUTH. Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kam ein Teilnehmer von der Fahrbahn ab und verursachte einen hohen Sachschaden.

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, lieferten sich ein 44-jähriger Fahrer eines Kulmbacher Dodge und ein 41-jähriger Skoda-Fahrer aus Bayreuth in der Bayreuther Albrecht-Dürer-Straße ein Rennen. Beide fuhren nach Umschalten der Ampelanlage auf Grün mit sehr hoher Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung. Der Dodge-Fahrer verlor kurz darauf die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte neben seinem Wagen weitere geparkte Autos und ein Gebäude. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Der Unfallfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die beiden Rennfahrer müssen sich nun wegen eines verboteten Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten die Fahrzeuge und Führerscheine der Männer.