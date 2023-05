LANGENZENN. (650) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (26.05.2023) und Montagmorgen (30.05.2023) brachen Unbekannte in eine Firma in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein und öffneten mehrere Tresore gewaltsam. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die unbekannten Täter drangen zwischen 14:30 Uhr am Freitag und 06:30 Uhr am Montag in den Innen- und Lagerhof der Firma ein und gelangten von dort, mutmaßlich über ein Fenster, in die Büroräume.

Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam mehrere Tresore. Weiter brachen sie eine Holztür im Innenbereich auf. Nach den momentanen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski