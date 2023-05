BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagabend stürzte ein Segelflieger bei einem Landungsmanöver im Bereich des Flugplatzes Bindlach ab. Der Mann hatte Glück im Unglück und zog sich keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Der 67-jährige Pilot befand sich aus Richtung Bayreuth, bei klarer Sicht und aufkommendem Wind, auf dem Landeanflug auf den Flugplatz Bindlach. Noch außerhalb des Flugplatzbereiches streifte der Segelflieger eine Buschgruppe, drehte sich um 180 Grad und blieb dann am Abhang liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technische Hilfswerks bargen den Verletzten sowie das Fluggerät. Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land ermittelnt nun zur Ursache des Absturzes. Der genaue Schaden an dem Segelflugzeug kann noch nicht beziffert werden.