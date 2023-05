864. Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt mit anschließender Selbsttötung – Sauerlach

siehe Pressebericht vom 28.05.23, Ziffer 851

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 27.05.2023, gegen 14:15 Uhr, im Bereich Sauerlach zu einem Tötungsdelikt.

Auf einem Feldweg außerhalb von Sauerlach wurde der Leichnam einer jungen Frau aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich um eine 19-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Erding handelt.

In unmittelbarer Nähe wurde auch ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Deggendorf angetroffen, der schwere Verletzungen aufwies. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich gegen ihn der Tatverdacht eines Tötungsdeliktes an der 19-Jährigen. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass er sich seine Verletzungen selbst beigebracht hat. Der 22-Jährige erlag noch am Abend des 27.05.2023 seinen schweren Verletzungen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren der 22-Jährige und die 19-Jährige in einer Beziehung. Bei dem Tatmittel handelte es sich um ein Taschenmesser.

Um die genauen Hintergründe der Tat zu ermitteln sowie den genauen Tatablauf zu rekonstruieren benötigt das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Polizei die Unterstützung aus der Bevölkerung.



Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 27.05.2023 im Bereich Sauerlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11, Tel.: 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

865. Einbruch in Büro – Kirchheim b. München

Am Dienstag, 30.05.2023, gegen 17:00 Uhr, bemerkte eine Mitarbeiterin, dass ein Fenster im Büro ihres Arbeitgebers gewaltsam geöffnet worden war. Sie verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110. Den Tatzeitraum konnte sie von Freitag, 26.05.2023, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 30.05.2023, 17:00 Uhr, eingrenzen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsam geöffnete Fenster Zutritt zu dem Büro und entwendeten dort einen kleinen Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Räterstraße, Wickenweg, Hausener Holzweg, Margeritenweg und Zugspitzstraße (Kirchheim b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

866. Einbruch in Büro – Sendling

In der Zeit von Montag, 29.05.2023, 04:30 Uhr, bis Dienstag, 30.05.2023, 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Büro in Sendling.

Im Büro wurden mehrere Schreibtische sowie Rollcontainer durchsucht. Aus einem Tresor und mehreren Geldkassetten wurden Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße, Tübinger Straße und Garmischer Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

867. Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft – Westend

Am Montag, 29.05.2023, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Lebensmittelgeschäft im Westend.

In diesem öffneten sie mehrere Schubkassetten und entwendeten das darin befindlich Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Danach flüchteten sie mit der Beute aus dem Lebensmittelgeschäft in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße, St.-Pauls-Straße, Pettenkoferstraße und Landwehrstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

868. Brand eines E-Scooters – Kleinhadern

Am Freitag, 26.05.2023, wurden gegen 22.15 Uhr, Polizei- und Feuerwehrkräfte nach Kleinhadern in die Menaristraße Ecke Ida-Schuhmacher-Weg gerufen, da eine Passantin einen brennenden E-Scooter auf einem Gehweg bemerkte und den Notruf absetzte.

Der Brand wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache in diesem Fall hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Menaristraße, Ida-Schuhmacher-Weg und Senftenauerstraße (Kleinhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

869. Terminhinweis:

Informationsveranstaltungen der Münchner Polizei zum neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“



Die Münchner Verkehrspolizei führt im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ im Juni und August dieses Jahres auf verschiedenen Plätzen der Landeshauptstadt München Informationsveranstaltungen für interessierte Bürger durch.



Die Veranstaltungen finden am

Freitag, 02.06.2023, von 08:00 bis 14:00 Uhr auf dem Marienplatz,

Mittwoch, 02.08.2023, von 09:00 bis 15:00 Uhr auf dem Pasinger Bahnhofplatz,

Donnerstag, 31.08.2023, von 09:00 bis 15:00 Uhr auf dem Weißenburger Platz,

statt.

Die Termine werden zudem zeitnah noch in der Tagespresse bekanntgegeben.



Bei den genannten Informationsveranstaltungen werden unter anderem die Ziele, inhaltlichen Schwerpunkte und Strategien des besagten Verkehrssicherheitsprogramms thematisiert. Heuer lautet das Motto „Rücksicht im Blick“. Davon geleitet, kann jeder Einzelne einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten!

Das bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2030 die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen noch weiter zu erhöhen. Insbesondere wird daran gearbeitet

die Zahl der Getöteten und Verletzten so weit wie möglich zu senken,

die Sicherheit auf Landstraßen noch weiter zu steigern und

besonders gefährdete Verkehrssteilnehmer/-innen noch besser zu schützen.

Grundlage des neuen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ist die „Vision Zero“. Diese beschreibt dabei nicht die quantitative Zielmarke „Null“, sondern vielmehr das qualitative Ziel, ernsthafte Personenschäden im Straßenverkehr bestmöglich zu vermeiden. Menschen machen Fehler, das gilt auch für die Teilnahme am Straßenverkehr. „Vision Zero“ bedeutet für die Verkehrssicherheit, Verkehrssysteme so zu gestalten, dass menschliche Fehler keine schwerwiegenden Folgen haben. Hieraus ergibt sich eine gemeinsame Verantwortung aller an der Verkehrssicherheit Beteiligten. Aber auch jeder Einzelne trägt Verantwortung und hat die Verkehrsregeln einzuhalten. Jeder trägt Verantwortung, alle machen mit!

Die für das Jahr 2023 erarbeitete Informationsbroschüre greift diese Punkte auf und soll Tipps geben, wie das Augenmerk auf ein rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr gelegt werden kann, damit alle stets sicher, unfallfrei und gesund an ihr Ziel gelangen.

Mit der Verkehrssicherheitsaktion, die auch im Internet unter

www.sichermobil.bayern.de

präsentiert wird, ist wieder ein Gewinnspiel verbunden. Jede, auch über Internet eingegangene, vollständig ausgefüllte Lösungskarte nimmt an der Verlosung teil, die Ende November/Anfang Dezember 2023 stattfinden wird.

Den Teilnehmern winken wertvolle Preise. Als Hauptgewinn gibt es einen

Elektrifizierten MINI Countryman

zu gewinnen.

Außerdem liegen zwei Sponsor Seats Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern München, zwei E-Bikes, Gutscheine für die ADAC-Geschäftsstellen, Fahrradhelme sowie Freikarten für die Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen als Gewinne bereit.

Einsendeschluss ist der 1. November 2023.

Informieren Sie sich! Ihre Münchner Verkehrspolizei lädt sie recht herzlich zu einer dieser polizeilichen Informationsveranstaltungen ein, bei denen sie auch Antworten auf Fragen zu allen anderen Themen des Straßenverkehrs erhalten.