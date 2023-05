WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Eine Frau stieß am Sonntag bei einem Spaziergang nahe Neuensorg auf ein vermeintliches Krokodil. Die hinzugerufene Polizeistreife aus Lichtenfels konnte die Dame vor Ort beruhigen, da es sich um ein Tier aus Hartschaum handelte.

Ein etwas ungewöhnlicher Anruf ging am Sonntagnachmittag bei der Polizei Lichtenfels ein. Die Mitteilerin stieß bei ihrem Spaziergang im Waldgebiet nahe Neuensorg auf ein „Krokodil“. Da die Frau hörbar verängstigt war und ihren Standort nicht genau angeben konnte, wurde sie an die Einsatzzentrale in Bayreuth weitergeleitet. Von dort konnte die Anruferin über ihr Mobiltelefon geortet werden. Die eintreffende Streife stellte tatsächlich ein vier Meter großes Reptil mit weit aufgerissenem Maul mitten im Wald fest. Allerdings bestand dieses aus Hartschaum und gehört den Bogenschützen der Schützengesellschaft Neuensorg. Diese veranstalten demnächst einen Wettkampf und haben daher schon jetzt den Parcours aufgebaut. Spaziergänger könnten in den nächsten Tagen in diesem Gebiet auch auf Grizzlybären, Wölfe und anderes Getier stoßen.