Germering, 31.05.2023

Bei einem Einbruch in eine Golf Range in Germering erbeuteten unbekannte Täter Bargeld in 4-stelliger Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 29.05.2023 , 23.15 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Golf Club am Starnberger Weg ein. Sie verschafften sich über ein Fenster des dazugehörigen Restaurants Zutritt zum Gebäude und erbeuteten insgesamt einen mittleren 4-stelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 08141/6120 zu melden.