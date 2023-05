Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle - Waghalsige Flucht endet am Baum - Fahrer offensichtlich alkoholisiert

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Seat sollte in der Nacht zum Mittwoch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und fuhr in rücksichtsloser Fahrweise davon. Die Flucht endete schließlich an einem Baum. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankhaus gebracht. Offensichtlich stand er unter Alkoholeinfluss.

Gegen 01:30 Uhr war das Fahrzeug im Ortsgebiet von Rothenbuch unterwegs und ist dabei ins Visier einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg geraten. Als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, beschleunigte der Seat stark und fuhr mit rasanter Fahrweise und hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht erstreckte sich über die Hauptstraße bis zur Dr.-Carl-Brand-Straße, wo der Pkw schließlich auf einen Feldweg fuhr. Die Fahrt endete, als der 29-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann war alleine unterwegs und konnte eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Die Beamten verständigten dennoch den Rettungsdienst, der den Fahrer untersuchte und vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Zumindest leichte Verletzungen hatte der 29-Jährige davongetragen.

Der Grund für die gefährlichen Fahrmanöver des Seat-Fahrers liegt mutmaßlich in vorangegangenem Alkoholkonsum. Die Beamten nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Klarheit wird eine durchgeführte Blutprobe bringen.

An dem Pkw ist Totalschaden entstanden. Das schrottreife Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rothenbuch war ebenfalls im Einsatz und unter anderem an der Bergung des Fahrzeugs beteiligt

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtslose Fahrweise des Unfallfahrers gefährdet wurden. Sollte dies der Fall sein, werden die betroffenen Personen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, wurde eine Glasschiebetür an einem Gewerbegebäude in der Platanenallee offensichtlich mutwillig beschädigt und verunreinigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, haben Unbekannte versucht sich gewaltsam Zutritt zu einem Möbelgeschäft in der Emmy-Noether-Straße zu verschaffen. Die Täter sind an der massiven Notausgangstür des Ladens gescheitert und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.