NÜRNBERG. (646) In der Nacht von Sonntag (28.05.2023) auf Montag (29.05.2023) versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen 30-jährigen im Nürnberger Stadtteil Tullnau zu berauben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr sprachen zwei männliche Tatverdächtige den Geschädigten auf einer Parkbank im Bereich der Kressengartenstraße an und forderten ihn auf, sein Handy auszuhändigen.

Als der Mann dies verweigerte, griffen ihn die beiden an. Im Gerangel verletzte sich der 30-Jährige leicht an der Hand. Sein Mobiltelefon konnte er allerdings noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass es zu keinem Entwendungsschaden kam.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: südländisches Erscheinungsbild, etwa 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, zurückgekämmtes, nackenlanges, krauses Haar, 3-Tage-Bart, bekleidet war er mit einem lilafarbenen Trikot mit Aufdruck NSH und dunkelblauer Jeans

Täter 2: ebenfalls südländisches Erscheinungsbild, ca. 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß, kurze Haare, kein Bart, trug ein türkisfarbenes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski