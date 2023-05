NÜRNBERG. (645) Ein Hinweis an die Polizei führte bereits am Montag der Vorwoche (22.05.2023) zur abendlichen Durchsuchung einer Wohnung im Stadtteil Röthenbach West. Um zu verhindern, dass die Polizei in der betroffenen Wohnung Betäubungsmittel entdeckt, warfen die Betroffenen einen mit Drogen gefüllten Kühlschrank aus dem Fenster.



Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hatte eine Mitteilung darüber bekommen, dass in einem Mehrparteienhaus in der Herriedener Straße mit Drogen gehandelt werden sollte. Im Zuger erster Aufklärungen vor Ort konnte durch Polizeibeamte deutlicher Marihuanageruch aus einer Wohnung wahrgenommen werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine sofortige Durchsuchung der betroffenen Wohnung an.

Gegen 22:15 Uhr betraten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes. Noch während sich die Polizeibeamten Zutritt zur Wohnung verschafften, wurde ein mit verschiedenen Betäubungsmitteln gefüllter Kühlschrank aus dem dritten Obergeschoss in den Hinterhof des Anwesens geworfen. Ein 28-jähriger Mann versuchte sofort, die Flucht zu ergreifen und musste zwangsweise festgenommen werden. Anschließend konnten in den Räumlichkeiten zwei weitere Männer (43 und 46 Jahre) und eine Frau (34 Jahre) angetroffen und festgenommen werden.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte über 800 Gramm Marihuana, mehrere Gramm synthetischer Drogen sowie Bargeld und andere Rauschgiftutensilien sicher. Die Beamten ließen die Festgenommenen erkennungsdienstlich behandeln und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, das zwischenzeitlich vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen worden ist. Unter anderem werden sich die vier Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.



Erstellt durch: Michael Konrad