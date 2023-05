BURGAU. Dienstagabend ereignete sich auf der BAB A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Ein 41-jähriger Kleintransporterfahrer befuhr um 20:05 Uhr die BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Burgau wurde er durch die Sonne geblendet und kam hierbei vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Hier kollidierte er mit dem Heck eines dort fahrenden Sattelzuges. Durch den Anprall schleuderte der Kleintransporter nach links und kollidierte im weiteren Verlauf mit der dortigen Betongleitwand. Der Kleintransporter kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der 41-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die FFW Burgau befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000,- Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die Autobahn bis 21:15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr konnte anschließend über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (APS Günzburg)

