1040 – Weitere Diebstähle aus Autos bekannt geworden

Ergänzung zur Pressemeldung Nr. 130 vom 29.05.2023

Inningen – Wie gestern berichtet, kam es im Bereich Inningen über das vergangene Wochenende vermehrt zu Diebstählen aus Autos. Bislang wurden der Polizei noch zwei weitere gleichgelagerte Fälle in der Hohenstaufenstraße und der Weizenstraße gemeldet.

Zeugen und weitere Opfer werden gebeten sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Süd zu wenden.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen. Falls dies doch notwendig ist, lassen sie diese Gegenstände nicht sichtbar im Auto liegen.



Vergewissern Sie sich, dass Ihr Auto auch tatsächlich versperrt ist. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.



Für Fahrzeuge mit Keyless-System: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Weitere Informationen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

1041 – Mann flüchtet vor Kontrolleuren

Innenstadt – Gestern (29.05.2023) kontrollierten Fahrscheinkontrolleure der Stadtwerke gegen 16.00 Uhr einen 24-Jährigen in der Straßenbahnlinie 4.

Während der Kontrolle versuchte der Mann dann an der Haltestelle Staatstheater vor den Fahrscheinprüfern wegzulaufen. Die Kontrolleure konnten den 24-Jährigen jedoch einholen und stellen. Bei dem Versuch den Mann festzuhalten, riss sich dieser los und verletzte eine 30-Jährige Kontrolleurin leicht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen Räuberischer Erpressung.

1042 – Konfrontation zwischen zwei Autofahrern

Innenstadt – Am Sonntag (28.05.2023) gerieten ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger gegen 22.00 Uhr auf der Jakoberstraße aneinander.

Ein 25-Jähriger fuhr gemeinsam mit seiner 24-jährigen Beifahrerin in einem Auto auf der Jakoberstraße. Ein 29-Jähriger fuhr hinter ihnen und betätigte mehrfach die Lichthupe. Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt hhielten, Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten, ging der 29-Jährige zu dem vorderen Fahrzeug. Als der 25-Jährige das Fenster öffnete, wurde er sofort vom 29-Jährigen beleidigt und körperlich angegangen. Der 29-Jährige ließ von dem Mann ab, als er bemerkte, dass die 24-Jährige Beifahrerin eine Bekannte ist und flüchtete mit seinem Auto.

Am Auto des 25-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1043 – Mehrere Einbrüche im Bereich Göggingen/Bergheim/Lechhausen

Göggingen / Bergheim – In Zeitraum zwischen Freitag (26.05.2023) 21.30 Uhr und Sonntag (28.05.2023) 15.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Objekten.

In der Bergiusstraße drangen der oder die Täter in eine Kfz-Werkstatt ein. Hierbei erbeutete sie aus der Werkstatt Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem entwendeten die Täter einen blauen VW Polo, welcher auf dem Gelände abgestellt war. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In der Lindauer Straße versuchte ein Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es entstand Sachsachaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In der Bannackerstraße verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu einem Hofladen und einer Brauerei. Es entstand Sachsachaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1044 – Mehrere Einbrüche in Lechhausen

Lechhausen – In Zeitraum zwischen Sonntag (28.05.2023) 19.00 Uhr und Montag (29.05.2023) 06.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Neuburger Straße. Dort entwendete der Täter Gegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter 0821/323-3810 zu melden.

In Zeitraum zwischen Freitag (26.05.2023) 18.30 Uhr und Samstag (27.05.2023) 06.30 Uhr gelangte ein Täter in den Verkaufsstand einer Bäckerei in der Stätzlinger Straße. Der Täter erbeutete dabei Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich und verursachte einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen den Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

1045 – Körperliche Auseinandersetzung am Königsplatz mit Raub

Innenstadt – Am Samstag (27.05.2023) wurde ein 38-Jähriger gegen 06.00 Uhr am Königsplatz im Bereich des Manzú-Brunnens von einem bislang unbekannten Täter beraubt.

Die beiden Männer gerieten zunächst aus bislang unbekanntem Grund in Streit. In diesem Verlauf schlug der Unbekannte dem 38-Jährgen seinen Rucksack aus der Hand. Anschließend nahm er noch das Handy aus dessen Hosentasche. Als der 38-Jährige sich seine Sachen zurückholen wollte, trat der Unbekannte den Mann gegen sein Bein. Daraufhin ging der 38-Jährige zu Boden. Anschließend hob der Unbekannte den Rucksack auf und lief mit den Sachen in Richtung Innenstadt davon.

Die Polizei suchte im Umfeld nach dem Täter, konnte diesen jedoch nicht mehr feststellen. Der 38-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, afrikanisches Aussehen, schwarze Nike-Cap, schwarzes T-Shirt, graue Kapuzenjacke, helle Jogginghose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

1046 – Versuchter Einbruch in Waldgaststätte

Hochfeld – Im Zeitraum von Donnerstag (25.05.2023) 22.00 Uhr und Freitag (26.05.2023) 16.00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Ilsungstraße zu verschaffen.

Der Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.