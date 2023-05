TEUBLITZ. LKR. SCHWANDORF. Etwa 100 Gramm Marihuana und rund 100 Gramm Haschisch wurden bei einem 24-jährigen Asylbewerber am Freitag, den 26. Mai 2023, durch die Burglengenfelder Polizei sichergestellt.

Gegen 3.00 Uhr teilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Teublitzer Asylbewerberunterkunft bei der Polizei mit, dass sich dort ein 24-jähirger Mann unberechtigt auf dem Gelände aufhielt. Bei der Kontrolle des Manns stellten die Polizeibeamten rund 100 Gramm Marihuana und circa 100 Gramm Haschisch sicher. Die Drogen konnten bei der Durchsuchung seines Rucksacks aufgefunden werden. Außerdem kam zu Tage, dass der 24-Jährige aus einer Asylbewerberunterkunft in Regensburg stammte. Im weiteren Verlauf wurde sein Zimmer in Regensburg durchsucht. In diesem Zusammenhang kam es zu keinen weiteren Sicherstellungen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wieder auf freien Fuß gesetzt. Die zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Der 24-Jährige muss sich nun aus Sicht der Ermittlungsbehörden wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.