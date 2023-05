AMBERG. Am Sonntag, den 28. Mai 2023, konnten drei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe unmittelbar nach der Tat durch die Amberger Polizei festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen drei Männer.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich ein in Polen zugelassenes Auto auf dem Gelände einer Amberger Werkstatt befand. Dort angekommen stellten die Polizeibeamten mehrere Katalysatoren sowie Werkzeug aus der Werkstatt unmittelbar am Zaun des Geländes fest. Das besagte Diebesgut, dessen Wert sich im niedrigen fünfstellen Bereich beläuft, lag dort zur Abholung bereit. Durch die sofort eingeleiteten, intensiven Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenbesatzungen und Unterstützung der umliegenden Polizeiinspektionen gelang es der Amberger Polizei drei Männer festzunehmen. Die aufmerksamen Polizeibeamten bemerkten die drei mutmaßlichen Katalysatoren-Diebe im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen eines Polizeisuchhundes sowie der Einsatzkräfte vor Ort in ihrem Versteck in einem nahegelegenen Gebüsch.

Die drei polnischen Männer im Alter von 36, 37 und 38 Jahren wurden am Montag, den 29 Mai 2023, einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Dem Trio wird aus Sicht der Amberger Ermittlungsbehörden ein Verbrechen des besonders schweren Diebstahls vorgeworfen. Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Über die fallbezogenen Aktivitäten hinaus gilt es für die Ermittlungsbehörden auch zu prüfen, ob das Trio für weitere Taten in Frage kommt.