MIESBACH. Am frühen Dienstagmorgen, den 30. Mai 2023, kam es zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus im Millauerweg in Miesbach. Der dabei entstandene Schaden wird im mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Drei Anwohner wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen.

Über den Notruf wurde am Dienstag, den 30. Mai 2023, gegen 01:20 Uhr, ein Brand eines Mehrfamilienhauses in dem Millauerweg in Miesbach mitgeteilt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen.

Der entstandene Schaden an dem Gebäude wird im mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Drei Bewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus Agatharied verbracht.

Noch vor Ort übernahm Beamte der Polizeiinspektion Miesbach sowie des Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München 2, die ersten Ermittlungen. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kriminalpolizeistation Miesbach.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, konkrete Angaben können hierzu aus diesem Grund noch nicht gemacht werden.