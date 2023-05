Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Großhadern

Am Montag, 29.05.2023, gegen 13:30 Uhr, wollte eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München in der Heiglhofstraße mit einem Jeep Pkw aus einer Querparklücke rückwärts ausparken.

Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die Heiglhofstraße in Richtung Pfingstrosenstraße. Dieser bemerkte den Ausparkvorgang, bremste den Pkw bis zum Stillstand ab, blinkte rechts und wollte im Anschluss in die freiwerdende Parklücke einparken.

Ebenso zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Heiglhofstraße, ebenfalls in Richtung Pfingstrosenstraße. Dieser wollte den wartenden Pkw überholen und prallte nach dem Überholen frontal gegen das Heck des ausgeparkten Pkw der 35-Jährigen, der quer auf der Straße stand.

Durch den Zusammenprall stürzte der 51-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt hierdurch schwere Kopfverletzungen. Der 51-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

860. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Haar

Am Montag, 29.05.2023, gegen 15:00 Uhr, entblößte ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Freibad in Haar am dortigen Beckenrand sein Geschlechtsteil und nahm im Anschluss sexuelle Handlungen an sich vor. Dabei suchte er den Blickkontakt zu verschiedenen Badegästen, darunter auch Kinder.

Als mehrere Badegäste den zuständigen Bademeister auf das Geschehen hinwiesen, entfernte sich der 41-Jährige zunächst zu Fuß und anschließend mit dem Fahrrad vom Tatort.

Die verständigten Polizeibeamten konnten den 41-Jährigen in der näheren Umgebung antreffen und vorläufig festnehmen. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt wird.

Er wurde wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

861. Größerer Polizeieinsatz – Gräfelfing

Am Montag, 29.05.2023, gegen 20:15 Uhr, meldete sich ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München beim Polizeinotruf 110. Er berichtete von einer männlichen Person mit einer Schusswaffe, welche aus einem Fenster eines Hauses in Gräfelfing zielen würde.

Aufgrund dieser Mitteilung wurden mehr als 20 Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Nach erfolgter Abklärung stellte sich vor Ort heraus, dass keine Bedrohungslage vorlag.

Der offensichtlich stark alkoholisierte 42-jährige Tatverdächtige konnte liegend im Hausflur angetroffen werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige gewaltsam versuchte, mehrere Wohnungen im Anwesen zu betreten. Aufgrund dessen geriet er mit einem Anwohner in eine körperliche Auseinandersetzung, im Laufe derer er zu Boden geschlagen worden war.

In der Wohnung des 42-Jährigen konnten noch mehrere erlaubnisfreie Waffen fest- und sichergestellt werden. Da der 42-Jährige angab, kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten noch einen nicht unerhebliche Menge Benzin getrunken zu haben, wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Danach soll eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung durch das Landratsamt München geprüft werden.

Der 42-Jährige wurde wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 25 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

862. Hoher Sachschaden nach Brandfall – Laim

Am Samstag, 27.05.2023, kurz nach 06:00 Uhr, meldete eine 54-jährige Mitteilerin mit Wohnsitz in München, dass Rauch aus einem Wohnanwesen in Laim austrat. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte ein Wohnungsbrand festgestellt werden. Die Wohnung wurde gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet und der Brand gelöscht. Der 61-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Das Inventar der Wohnung wurde durch den Brand teilweise beschädigt. Zudem kam es zu starken Verrußungen an den Wänden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Der Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am gleichen Tag durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) vor Ort übernommen.

Ein technischer Defekt konnte nach den ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden. Es wird wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung durch das Kommissariat 13 weiter ermittelt.

863. Eine Person nach Badeunfall verstorben – Unterschleißheim

Am Montag, 29.05.2023, kurz vor 20:00 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit weiteren Personen am Badesee Unterschleißheim.

Als er im See ca. 25 Meter vom Ufer entfernt war, ging er unter. Es wurde unverzüglich ein Notruf abgesetzt.

Die eingetroffene Feuerwehr konnte den 23-Jährigen aus dem Wasser bergen und ans Ufer bringen. Die Reanimation blieb erfolglos.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache wurden durch das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) übernommen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.