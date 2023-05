LEINACH, LKR. WÜRZBURG. Am frühen Montagabend verursachte ein Heranwachsender einen Brand in einer Scheune. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren rechtzeitig gelöscht werden, bevor Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnten. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Am frühen Abend soll ein Heranwachsender im Beisein seines 21-jährigen Freundes und einer 16-jährigen Bekannten mit einer Schreckschusswaffe in einem Schuppen in der Claus-Schnabel-Straße mehrere Feuerwerkskörper abgefeuert haben. Diese entzündeten ein Feuer, das von den Anwesenden nur unzureichend abgelöscht wurde. Die Freunde verließen den Schuppen daraufhin und gingen in das angrenzende Wohnhaus. Gegen 17:30 Uhr bemerkte ein Passant starke Rauchentwicklung aus dem Schuppen und verständigte den Notruf. Daraufhin verlegten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren aus Leinach, Zell am Main und Erlabrunn zur Einsatzörtlichkeit. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Schwelbrand schnell zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die beiden Heranwachsenden müssen sich nun für das Geschehen verantworten.