Ingolstadt, Zuchering, 30.05.2023

Im Zeitraum von Dienstag, 23.05.2023, 13.00 Uhr bis Mittwoch 24.05.2023, 13.00 Uhr, versuchten unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in der Urnenfelderstraße in Zuchering einzubrechen.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten augenscheinlich durch Übersteigen des Gartenzaunes auf das Grundstück. In der Folge versuchten sie erfolglos durch Aufhebeln der Terrassentüre ins Gebäude einzudringen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.