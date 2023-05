SPIEGELAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Dienstag, 23.05.2023, vollzogen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Passau Durchsuchungsbeschlüsse in einem Wohnanwesen in Spiegelau. Es konnten dabei diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Staatsanwaltschaft Passau stehen zwei Männer im Alter von 38 und 44 Jahren im Verdacht, seit Herbst vergangenen Jahres illegal mit verschiedenen Betäubungsmitteln zu handeln. Im Rahmen der Durchsuchung am 23.05.2023 stellten die Beamten rund 1,5 Kilogramm Amfetamin, 70 Gramm Methamfetamin und ca. 300 Gramm Marihuana sicher. Bei der Lebensgefährtin von einem der beiden Männer, einer 43-jährigen Frau, wurden ca. 25 Gramm Amfetamin, 1,5 Gramm Kokain und rund 5 Gramm Methamfetamin aufgefunden.

Neben Betäubungsmitteln wurden zudem diverse Elektrogeräte sichergestellt, welche nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einem vorangegangenen Einbruch in Grafenau in der Nacht von 29. auf 30.04.2023 zugeordnet werden können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erließ das Amtsgericht Passau am Mittwoch, 24.05.2023, Haftbefehl gegen den 38-jährigen Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 30.05.2023, 11.24 Uhr