Am Freitag, den 26.05.2023, traten die besten Lotsen Schwabens zum Bezirksentscheid in Kaufbeuren an.

Vorher mussten sich diese schon im Kreisentscheid beweisen und ihr Können unter Beweis stellen. Die beiden Erstplatzierten aus jedem Kreisentscheid qualifizieren sich für die Teilnahme am Bezirksentscheid.

Die besten Schülerlotsen Schwabens sind Leon Schweihofer, Verkehrswacht Donauwörth und Felix Stier, Verkehrswacht Ostallgäu. Den dritten Platz erreichte Benedikt Kraft, Verkehrswacht Memmingen.

Die Lotsen mussten zunächst in einem Theorietest ihr Wissen unter Beweis stellen. Hier wurden Fragen zum Lotsendienst, zu allgemeinen Verkehrsregeln und zum Allgemeinwissen gestellt. Anschließend mussten die Lotsen in einem Reaktionstest zeigen, wie schnell sie auf eventuell drohende Gefahren reagieren können. Im praktischen Teil mussten dann Entfernungen und Geschwindigkeiten geschätzt werden.

Die beiden Erstplatzierten haben sich für den Landesentscheid qualifiziert. Dieser findet am 21.07.2023 in Kelheim statt. Beim Landesentscheid stellen die besten Lotsen aus den Bezirksentscheiden ihr Können unter Beweis.

Ausgebildet werden die Lotsen von der Verkehrserziehern der Polizeidienststellen. Die Ausrüstung stellen die Verkehrswachten zur Verfügung. Beim Wettbewerb werden die Lotsen durch die Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher der Polizei betreut. Bis zum Wettbewerb dürfen diese mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Wettbewerb sind die Lotsen dann auf sich allein gestellt.

Mit einem ersten Platz auf dem Landesentscheid könnte sich einer der Beiden das Ticket für den Bundesentscheid im Herbst verdienen.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).