Landkreis Passau, 94152 Neuhaus Am Inn: Drei Männer nach Einbruchdiebstahl im Grenzgebiet Deutschland/Österreich flüchtig. Die Bevölkerung wird sensibilisiert, keine Anhalter mitzunehmen.

Heute in den Nachtstunden wurde von Beamten der Bundespolizei ein Pkw einer Kontrolle nach der Einreise aus Österreich unterzogen. Nach der Anhaltung sprangen drei Männer aus dem Pkw und flüchteten sofort fußläufig. Es stellte sich heraus, dass die Männer an einem Einbruchsdiebstahl beteiligt waren. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Hubschraubers, brachten bisher keinen Erfolg. Die Anwohner im weiteren Umkreis Neuhaus am Inn werden gebeten bei verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich den Notruf 110 zu wählen. Kfz-Führer werden gewarnt, Anhalter mitzunehmen. Die Radiosender werden gebeten, entsprechende Meldungen abzusetzen. Eine nähere Beschreibung ist leider nicht möglich.

Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Plenk, Tel. 09421/868-1410