BAIERBACH, Lkrs. Landshut. Ein Pkw-Führer missachtet die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß mit einem Krad-Fahrer verstirbt dieser noch an der Unfallstelle.

Am Montag, den 29.05.2023, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße LA 33, auf Höhe Rothfurt, ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 79-jähriger Pkw-Führer wollte von der untergeordneten Gemeindestraße aus Altfraunhofen kommend die bevorrechtigte Kreisstraße queren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, in Fahrtrichtung Baierbach fahrenden 54-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in Folge dessen das Kraftrad samt Fahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde. Trotz Reanimationsversuche seitens der hinzugerufenen Rettungskräfte erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen durch den Anstoß und Sturzaufprall erlittenen Verletzungen.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Für die Unfallaufnahme wurde, nach Anordnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut, ein Gutachter hinzugezogen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Vilsbiburg. Die Unfallaufnahme mit dementsprechender Streckensperrung dauerte bis gegen 19.20 Uhr an.

