MINTRACHING, LKRS. REGENSBURG. Wie bereits berichtet wurde am Samstagabend, 27. Mai 2023, in Mintraching der Leichnam eines Mannes aufgefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines möglichen vorsätzlichen Tötungsdeliktes.

Nach dem Auffinden einer männlichen Leiche in einem Haus in der Mintrachinger Hauptstraße ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg weiter auf Hochtouren. Sowohl bei der Spurensicherung vor Ort als bei einer durch Rechtsmediziner durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte, die auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt hindeuten.

Deshalb gründete die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe. Hierdurch sollen die genauen Umstände, die zum Tod des 73-Jährigen geführt haben, aufgeklärt werden. Am heutigen Pfingstmontag, 29. Mai 2023, befragten die Ermittler bereits mehrere Anwohner. Auch Zeugen, die am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, in Mintraching im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.