0135 – Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stadtbergen – Am 26.05.2023 (Freitag) wurde ein Mercedes auf einen Kundenparkplatz durch einen Unbekannten angefahren.

Der 70-jährige Fahrer parkte seinen blauen Mercedes auf dem Kundenparkplatz eines Modegeschäfts in der Benzstraße. Im Tatzeitraum zwischen 17.30 und 18 Uhr beschädigte der Unfallverursacher das linke Heck des Mercedes. Der vor Ort entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

0136 – Widerstand bei Personenkontrolle (bereits lokal gemeldet)

Dillingen - Am Freitagabend sollte ein 16-Jähriger in Dillingen am Bahnhof einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete zunächst und schlug währenddessen einem Polizeibeamten mit dem Ellbogen in das Gesicht. Der 16-Jährige wurde im Anschluss festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten beim 16-Jährigen Betäubungsmittel. Beim Vorfall wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen diverser Verstöße nach dem Strafgesetzbuch.

0137 – Entlaufene Rinder

Dinkelscherben-Grünenbaindt - Seit Sonntagnachmittag (28.05.2023), „beschäftigen“ zehn Rinder die Polizei in Zusmarshausen. Die Tiere waren im Laufe des Nachmittags aus einer Weide bei Freihalden entlaufen. Sie wurden dann später in einem Waldstück bei Dinkelscherben-Grünenbaindt (in der Nähe der Burgfeldstraße) gesichtet. Ein Versuch des verantwortlichen Landwirts, die Tiere einzutreiben, scheiterte. Die Tiere flohen daraufhin in den angrenzenden Wald. Trotz des mehrfachen Einsatzes einer Polizeidrohne mit einer Wärmebildkamera und einer mehrstündigen Absuche mit mehreren Streifenfahrzeugen konnten die Tiere nicht aufgefunden werden. Die Absuche musste Sonntagnacht dann abgebrochen werden.

Eine weitere Absuche im Bereich Gabelbach, Gabelbachgreut, Grünenbaindt, Fleinhausen sowie Freihalden am Vormittag des Pfingstmontags mit mehreren Polizeistreifen sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief wiederum negativ.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Rinder tief in die angrenzenden Wälder zurückgezogen haben. Bei Sichtung/Antreffen der Tiere wird um umgehende Benachrichtigung der Polizei gebeten.

0138 - Serie von Pkw Aufbrüchen

Diedorf - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden 11 Pkw`s im Bereich Diedorf aufgebrochen. Fünf Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Diedorf. Dort parkten Arbeiter einer nahegelegenen Firma während ihrer Nachtschichten. Bei allen Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und der Innenraum wurde durchsucht. Da keine Wertsachen im Fahrzeug waren entstand nur Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.500 Euro.

Bei zwei Fahrzeugen löste der unbekannte Täter die Handbremse, so dass sie wegrollten und an einer nahegelegenen Leitplanke zum Stehen kamen.

Ein weiteres Fahrzeug wurde auf dem Gelände der dortigen Firma (Industriestraße) aufgebrochen. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und der Pkw durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Ein Pkw stand auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof. Hier wurden beide linken Scheiben vermutlich mit einem herausgehobenen Gullideckel eingeschlagen. Dadurch wurde auch die Fahrertüre stark beschädigt. Außerdem schlug der unbekannte Täter gegen die Frontscheibe die dadurch beschädigt wurde. Auch hier wurde nichts entwendet. Der Schaden dürfte bei mindestens 1.500 Euro liegen.

Vier weitere Fahrzeuge wurden im Bereich Flurstraße, Europaplatz, Friedhofstraße und Kirchenweg aufgebrochen. Hier gelangte der Täter auf unbekannte Weise in die Fahrzeuge, durchsuchte diese und nahm einige Gegenstände mit. Es entstand kein Sachschaden aber ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet unter 08291/18900 um Zeugenhinweise.