FÜRTH. (633) Am Samstagmorgen (27.05.2023) ereignete sich in der Fürther Südstadt ein Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise zur Tat.

Ein Anwohner hatte um kurz nach 04:30 Uhr die Polizei alarmiert, als er gehört hatte wie eine Scheibe des im Erdgeschoss befindlichen Elektronikladens in der Schwabacher Straße eingeschlagen wurde. Als eine Streife der Polizeiinspektion Fürth kurz darauf am Tatort ankam, stellten die Beamten fest, dass ein unbekannter Täter das Schaufenster des Ladens eingeschlagen hatte. Aus der Auslage des Geschäfts waren offensichtlich mehrere Mobiltelefone entwendet worden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die genaue Anzahl der entwendeten Mobiltelefone konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zum Tatgeschehen machen konnten. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entsprechende Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad