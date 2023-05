Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Sonntags hat ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

Am Sonntag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr, hat der Unbekannte dem Sachstand nach insgesamt acht Fahrzeuge in der Grüntalstraße beschädigt. Die Fahrzeuge waren am Straßenrand im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt und wiesen nunmehr teils flächige Kratzspuren auf. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Wer im fraglichen Zeitraum eine oder mehrere verdächtige Personen festgestellt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeuge eines Autokorsos behindern Verkehr – Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend haben Verkehrsteilnehmer einen Autokorso mitgeteilt, der auf der B469 in Richtung Miltenberg unterwegs war. Zwei Fahrzeuge sollen hierbei zeitweise nebeneinander gefahren sein und den Verkehr behindert haben. Die Polizei hielt die Fahrzeuge an und sucht nun nach Zeugen, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

Am Samstagabend, um 18.30 Uhr, ging die Mitteilung über die Fahrzeuge aus dem Rhein-Main Gebiet ein, die auf der B469 auf Höhe Niedernberg in Richtung Miltenberg unterwegs waren. Zwei der Pkw seien hierbei zeitweise nebeneinander gefahren, hätten wiederholt gebremst und den Verkehr so behindert. Streifen der Obernburger Polizei und der Zentralen Ergänzungsdienste führten umgehend eine Kontrolle der Fahrzeuge durch, die allesamt zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt nun hinsichtlich möglicher Verkehrsverstöße und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die beschriebene Fahrweise möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Katalysator entwendet – Wer hat Verdächtiges beobachtet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Samstagabend ab 20.30 Uhr, und Sonntagvormittag, um 11.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Corsa gewaltsam entfernt und entwendet. Der Opel war zu dieser Zeit in der Hartmannstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren hundert Euro.

Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel. 06021/857-2230 mitzuteilen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurde ein silberfarbener VW Golf beschädigt. Der VW war zu dieser Zeit im Einfahrtsbereich des Kundenparkplatzes eines Verbrauchermarktes in der Horchstraße abgestellt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug war im Bereich des Hochhauses in der Mainparkstraße 5 abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagmorgen, in der Zeit von 08.55 Uhr bis 09.10 Uhr, wurde ein grauer Kia beschädigt. Der Pkw war zu dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes am Pfützenäcker abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.