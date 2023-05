852. Zusammenstoß zwischen Pedelec und Kraftrad; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 07:40 Uhr, fuhr ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf dem Radweg an der Hofangerstraße in stadteinwärtige Richtung. Die Kreuzung zur Heinrich-Wieland-Straße wollte er gerade überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 20-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit seinem Kraftrad Honda die Heinrich-Wieland-Straße in stadteinwärtige Richtung.

In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, beide stürzten zu Boden. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der 13-Jährige das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel nicht beachtet.

Der 13-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.

Das Pedelec wurde schwer beschädigt, das Kraftrad leicht.

Die Unfallaufnahme, bei der es nicht zu Verkehrsbehinderungen kam, erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

853. Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter; eine Person schwer verletzt – Berg am Laim

Am Freitag, 26.05.2023 gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Mazda auf dem Innsbrucker Ring und bog nach rechts in die Schlüsselbergstraße ein.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 17-Jährige aus München auf einem E-Scooter auf selber Höhe auf dem Radweg an der Schlüsselbergstraße entlang. Eine 15-Jährige aus München fuhr bei ihr verbotswidrig auf dem E-Scooter mit.

An der genannten Örtlichkeit befindet sich eine Ampel, die nur aktiviert wird, wenn ein Taster am Ampelmast betätigt wird. Die 17-Jährige wollte die Schlüsselbergstraße überqueren, ohne den Taster an der Ampel zu betätigen.

Auf der Fahrbahn kam es daher zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 47-Jährigen und dem E-Scooter mit den beiden Jugendlichen.

Die 17-Jährige wurde schwer verletzt, die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Pkw und E-Scooter wurden leicht beschädigt.

Die Schlüsselbergstraße musste während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei gesperrt werden.

854. Pkw-Fahrerin entzieht sich einer Verkehrskontrolle und kollidiert mit einem Dienstfahrzeug der Polizei – Unterhaching

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 00:10 Uhr, sollte eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes in der Truderinger Straße in Unterhaching im dortigen „Landschaftspark Hachinger Tal“ von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug befanden sich zudem der 27-jährige Fahrzeughalter (mit Wohnsitz in der Schweiz) sowie als Mitfahrer eine 50-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München und ein 27-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München.

Auf Anhaltesignale zeigte die 25-Jährige keine Reaktion. Erst nach mehrmaligen Anhalteversuchen durch das Dienstfahrzeug verringerte die 25-Jährige die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und wurde immer langsamer, bis sie fast zum Stillstand kam.

Als sich die Polizeibeamten gerade aus dem Fahrzeug begaben, konnten sie erkennen wie die 25-jährige Fahrerin nach hinten auf die Rücksitzbank kletterte und sich das Fahrzeug erneut in Bewegung setzte. Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten sich mit ihrem Fahrzeug vor das anzuhaltende Fahrzeug der 25-Jährigen zu begeben. Da mittlerweile jedoch kein Fahrer mehr auf dem Fahrersitz saß, rollte der Pkw gegen das mittlerweile davor quergestellte Dienstfahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bei der 25-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem ergaben Ermittlungen vor Ort, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie des Fahren ohne Fahrerlaubnis und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.

Gegen den 27-jährigen Fahrzeughalter wurde eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

855. Alleinunfall eines Fahrradfahrers; eine Person schwer verletzt – Oberhaching

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 11:25 Uhr, fuhr ein 83-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Straße zwischen Kreuzpullach und Ödenpullach in Oberhaching in Richtung Kreuzpullach. In einem dort befindlichen Waldstück verlor er auf einem Kiesweg die Kontrolle über das Fahrrad und kam alleinbeteiligt zum Sturz.

Durch den Sturz wurde der 83-Jährige schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines von ihm getragenen Fahrradhelmes konnten schwerer Kopfverletzungen vermieden werden.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

856. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw; eine Person schwer verletzt – Pasing

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Bodenseestraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Donau-Ries mit einem Rennrad auf der Bodenseestraße in gleicher Fahrtrichtung.

Der 28-Jährige befand sich mit dem Rennrad direkt hinter dem Fahrzeug des 56-Jährigen. Als der 56-Jährige nach rechts abbiegen wollte, musste er den Pkw auf der Bodenseestraße abbremsen wobei der 28-Jährige mit dem Rennrad gegen das Heck des Pkw fuhr.

In Folge des Aufpralls zerbrach die Heckscheibe des VW. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde durch einen Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 28-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Die Jourstaatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Fahrradfahrer an.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

857. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Neuhausen

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 16:10 Uhr, verständigte eine 42-Jährige den Polizeinotruf 110 und gab an, dass sich in der Königbauerstraße in einem Gebüsch eine männliche Person befindet, welche gerade sexuelle Handlungen an sich vornimmt.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit beordert. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte aufgrund der Beschreibung einen 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung in das Polizeipräsidium München verbracht. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet. Aufgrund fehlenden Wohnsitzes wurde er der Haftanstalt überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Montags, 29.05.2023, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

858. Größerer Polizeieinsatz nach Spontanversammlung – Schwabing

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 20:00 Uhr, erlangte die Münchner Polizei Kenntnis davon, dass sich circa 400 Personen und circa 150 Fahrzeuge in der Leopoldstraße / Ludwigstraße (zwischen Siegestor und Münchner Freiheit) spontan zu einer Versammlung eingefunden haben.

Daraufhin wurden mehr als zwanzig Polizeistreifen an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort kam es zur Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs für beide Richtungsfahrbahnen. Circa 200 Personen feierten auf der Fläche am Siegestor mit schwenkenden Fahnen den Wahlausgang der Türkei. Aus den zahlreich vorbeifahrenden Fahrzeugen auf der Leopold- und Ludwigstraße wurden ebenso Fahnen geschwenkt und gehupt.

Als Verantwortlicher für die Spontanversammlung konnte niemand festgestellt werden.

Aufgrund des Personenaufkommens musste die Leopoldstraße nördlich wie auch südlich um das Siegestor herum gesperrt werden. Im Verlauf der Versammlung kam es zur Zündung von mehreren pyrotechnischen Gegenständen auf dem Platz vor dem Siegestor.

Erst gegen 22:00 Uhr begannen die Versammlungsteilnehmer die Örtlichkeit zu verlassen. Das endgültige Versammlungsende war gegen 23:50 Uhr.

Insgesamt wurden 94 Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Ebenfalls kam es zu mehreren Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, Sprengstoffgesetz und dem Versammlungsgesetz. Des Weiteren kam es zu einem Raub einer Fahne infolgedessen zwei Personen festgenommen worden waren.

Das Kriminalfachdezernat 4 (Politisch motivierte Straftaten) hat die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie die Anzeigenbearbeitung übernommen.