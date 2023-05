INGOLSTADT, OT GEROLFING Am Dienstag, den 06. Juni 2023, 18:00 Uhr, tritt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Polizei in einem Freundschaftsspiel gegen eine gemischte Mannschaft des FC Gerolfing im Hörgeräte Langer Stadion (Wolfsgartenstraße, Ingolstadt) an.

Das Nationalteam trifft auf eine Auswahl, die sich unter anderem aus den ehemaligen Fußballnationalspielern Thomas Hitzelsperger und Christian Träsch, Profifußballer Marvin Matip sowie weiteren, im Regionalsport bekannten Gesichtern und Spielern des FC Gerolfing zusammensetzt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord beteiligt sich am Rahmenprogramm unter anderem mit einer kleinen Fahrzeugschau und Infoständen.

Bereits ab 16:30 Uhr stehen Polizeibeamtinnen und -beamte interessierten Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. Hier besteht die Gelegenheit sich über Themen wie Prävention, Ausbildung bei der Polizei und den Beruf selbst zu informieren. Ebenso besteht die Möglichkeit, ein Polizeimotorrad, ein uniformiertes Elektroauto sowie einen fabrikneuen Streifenwagen zu besichtigen und Probe zu sitzen.

Im Zuge der Veranstaltung soll zudem auf das Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“ aufmerksam gemacht werden. So wird ein Vertreter der Bayerischen Polizeistiftung anwesend sein. Diese unterstützt bereits seit über 40 Jahren Polizeibeamtinnen und -beamte, die im Dienst verletzt wurden. Der Erlös einer Tombola, die unter anderem mit handsignierten Trikots von Profifußballern als Preise aufwartet, wird an die Bayerische Polizeistiftung gespendet.

Im Jahr 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord insgesamt 736 Fälle von „Gewalt gegen Polizeibeamte“ gemeldet. Dies waren rund 12,2 % mehr als noch im vorangegangenen Jahr. Die Bayerischen Polizeistiftung leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag und unterstützt den Genesungsprozess der zu Schaden gekommenen Beamtinnen und Beamten.

Bürgerinnen und Bürger sind sehr herzlich eingeladen!