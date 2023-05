DIETMANNSRIED. Bei einem Verkehrsunfall kam am Sonntagnachmittag ein 85-Jähriger Kleinkraftradfahrer ums Leben. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Verkehrspolizeiinspektion Kempten betraut. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen.

Gegen 16:10 Uhr befuhr der 85-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Straße „Einöde“ von Schrattenbach kommend. An der Einmündung zur Kreisstraße bog er nach links auf diese in Richtung Dietmannsried ab. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zusammen mit seiner 21-jährigen Beifahrerin die Kreisstraße von Kempten kommend in Richtung Wolfertsschwenden. An der Einmündung galt für den Kleinkraftradfahrer ein Stopp-Schild. Der 85-Jährige übersah den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 85-Jährige derart schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Pkw-Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Neben den Streifenbesatzungen aus Kempten befanden sich zudem der Rettungsdienst, ein Notarzt und das Kriseninterventionsteam vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für ca. 3 ½ Stunden vollgesperrt.