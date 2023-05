STIEFENHOFEN. Am früheren Sonntagabend versuchte ein 17-jähriger Zweiradführer in einem Kurvenbereich auf dem Weg von Wolfsried nach Stiefenhofen einen Pkw zu überholen. Während des Überholvorganges kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, wodurch beide Fahrzeuge Feuer fingen. Durch den Zusammenstoß wurde das Motorrad anschließend gegen den überholten Pkw geschleudert. Der Motorradfahrer und seine 14-jährige Sozia wurden schwer verletzt und wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide befinden sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die beiden Pkw-Führer wurden jeweils leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Zum Löschen der Fahrzeuge und zum Sperren der Straße war die Feuerwehr im Einsatz (PI Lindenberg).