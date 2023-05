WILLOFS. Am Nachmittag des 28.05.2023 kam es auf einem Lagerplatz an der Kreisstraße OAL 11 zwischen Willofs und Beschauen zu einem Brand eines Lagerplatzes des Bauhofes Dösingen. Das Gebäude stand bereits wenige Minuten nach der Brandentdeckung in Vollbrand. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Willofs, Untrasried, Heissen und Burg, welche insgesamt mit 105 Mann vor Ort waren, konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Der Lagerplatz samt dem dort befindlichen Gebäude brannte vollständig nieder. Es wurden keinerlei Personen verletzt, der Sachschaden beträgt zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Kaufbeuren und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitere Ermittlungen werden durch die KPS Kaufbeuren übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)