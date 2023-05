ERGOLDING, LANDKREIS LANDSHUT. Am Sonntag, den 28.05.2023, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad. Der Kraftradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Kraftrad die Staatstraße 2143 von Käufelkofen kommend in Richtung Ergolding. An der Einmündung nach Unterglaim fuhr zeitgleich eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw auf die Staatsstraße 2143 ein, um nach links in Richtung Käufelkofen zu gelangen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Kraftradfahrer. Dadurch kam zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem so heftigen Zusammenstoß, dass der Kraftradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und in einer angrenzenden Grünfläche regungslos zum Liegen kam.

Der Kraftradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Kraftradfahrer noch an der Unfallstelle.

Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2143 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Eine Verkehrslenkung wurde eingerichtet. Die Sperre dauert bis ca. 17.05 Uhr.

